  • الأربعاء 26 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر11:10 ص
بحث متقدم
رياض محرز

نجم عربي يتورط مع مربية أطفاله.. والأخيرة تقاضيه

ارشيف

شبيه لـ «ميسي» يستغل عشرات النساء جنسيًا

ارشيف

تفاصيل مثيرة عن سيدة عرجاء هزمت "هتلر"

مختار نوح

نوح يعلن عن حزب جديد على "فيس بوك"

وائل الإبراشي

الإبراشي: "اللي بيحصل ده مصيبة"

ظاهرة اكل الكلاب

أكل لحوم الكلاب يثير الغضب بدولة عربية

الدكتور أحمد عكاشة - أستاذ الطب النفسي

بالفيديو.. طبيب نفسي: "كلنا مرضى عقليين ساعتين يوميا"

مبروك عطية

مبروك عطية: في جنة 14 نجمة وجنة 3 نجوم

صدام حسين

فيديو نادر لزوجة "صدام" مع ملكة إسبانيا

الأب وطفلته

بعد إيلان السوري.. "أوسكار" وطفلته يهزان العالم

أكل لحوم الكلاب يثير الغضب بدولة عربية

الصفحة الأخيرة

ظاهرة اكل الكلاب
ظاهرة اكل الكلاب

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

أطفال داخل البرلمان بدولة عربية.. تعرف على السبب

#

أغلى عقد زواج فى التاريخ بدولة عربية

#

قرار جديد من نقابة المهن الموسيقية بشأن "شيرين عبد الوهاب"

#

انتشار ظاهرة "الأمهات العازبات" بدولة عربية يثير القلق

حليمة بولند

انتشرت ظاهرة غريبة في الأردن في الآونة الأخيرة أثارت الغضب بين المواطنين، حيث انتشر أكل لحوم الكلاب من قبل العمالة الآسيوية في الأردن، وانتشار مقاطع فيديو بهذا الشأن، انفجر الأردنيون غضبًا عبر مواقع التواصل.

وأبدى الأردنيون قلقهم من استقدام أفكار وعادات غريبة إلى بلدهم، متسائلين عن سبب وجود أعداد كبيرة من العمالة الآسيوية فيما يعاني الشبان الأردنيون من البطالة.

وطالبوا بإصدار فتوى دينية تحرم هذه الأفعال، وتم تقديم شكاوى عدة للجهات المختصة لوقف هذه الممارسات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

الهتاف لأبوتريكة وروعة الافتتاح

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» إيران "تسرع" فى تخصيب اليورانيوم
» مجددًا.. وفاة الأطفال الرضع تهز تونس
» حريق هائل داخل شقة سكنية فى فيصل
» زيارة لمحمد بن سلمان بعد انقطاع 20 عامًا
» فيديو جديد لـ حليمة بولند يثير الجدل
» تحديث جديد بـ واتساب تعرف عليه
» الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو
» قائدة "أمريكا" تتحدى ترامب وترفض ترديد السلام الوطني
» وفاة مخرج فيلم "عوكل" بعد صراع مع المرض
» نجم اليوتيوب ينتحر ويترك رسالة: عشت حياتي مهرجًا والآن سأترك هذا
» فنانة شهيرة تنشر صورة عارية الظهر ثم تحذفها بعد 3 دقائق

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»
تصفح فيس بوك
النصب الإلكترونى
امتحانات الثانوية العامة
وزير الأوقاف