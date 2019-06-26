الأوضاع الاقتصادية للبلاد كانت كارثية قبل ثورة 30 يونيو

26 يونيو 2019 - 10:17 ص

أكد خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن الأوضاع الاقتصادية والمالية قبل ثورة 30 يونيو 2013، كانت مترهلة جدًا، خاصة ما يتعلق بالوضع المصرفي حيث اقترب الاحتياطي النقدي من أقل مستوى له فى التاريخ حيث وصل إلى 15 مليار دولار فقط وهو ما لا يكفى السلع الرئيسية سوى لبضعة أشهر، بالإضافة إلى غياب التمويل عن المشروعات القومية والمشروعات الإنتاجية والمدن الصناعية الجديدة.

وأضاف فى تصريحات له اليوم، أن الوضع الآن تبدل تماما حيث اقترب الاحيتاطى الدولارى من أعلى نقطة له منذ بعد 25 يناير 2011 حيث سجل قرابة 42 مليار دولار، وكذلك تشهد كافة وكالات التصنيف العالمية عن تحسن اقتصاد البلاد بشكل كبيرنتيجة خطوات الإصلاح الاقتصادى، ومن بينها انخفاض عجز الموازنة واصلاح الميزان التجارى، إلى جانب تراجع الفجوة التمويلية، وإذا لم تحدث 30 يونيو لما وصلنا لمثل هذه المؤشرات.

وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية قبل ثورة 30 يونيو كانت أسوأ ما يكون فكان معدلات النمو ضعيفة جدا وسجلت 3.7 % تقريبا فى 2013 لكن حاليا ومع الدفعة الكبيرة للاقتصاد المصرى أوصلتنا إلى 5.6 % وهذا يعود فى المقام الأول إلى استمرار النشاط الاقتصادى للقطاعات المختلفة بصورة جيدة منذ بدء برنامج الإصلاح وتوفير عملة صعبة بصورة منتظمة ومحاربة وجود سعرين للدولار إلى جانب بعض الاصلاحات الهيكلية لمواجهة الترهل والبيروقراطية فى جهاز الدول الاقتصادى.

وأكد أن تعافى النشاط الاقتصادى بجانب المرونة وانتعاش الاستثمارات سواء المباشرة، والتى من المتوقع أن تقترب من 10 مليار دولار بحلول نهاية العام المالى القادم وهو ما ساهم فى رفع صندوق النقد توقعاته للنمو للاقتصادى بمصر، لافتا إلى أن عشرات الانجازات بالمشروعات منها حقل ظهر والذى يعتبر بداية تحول مصر إلى مركز أقليمى للطاقة .

وأشار إلى الانجازات الكبيرة بمجالات الاسكان المختلفة وتوفير قرابة نصف مليون شقة لمحدودى الدخل وعشرات المشروعات الإنتاجية واتاحة 4 الاف مصنع جديد و تدشين 5 ألاف كيلو من الطرق، ورفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات كل هذا ما كنا سنشهده لولا 30 يونيو.

وتابع، أنه إذا استمر الوضع على ما كان عليه قبل 30 يونيو من انفلات امنى وتوترات سياسية، لدخل الاقتصاد فى نفق مظلم خاصة مع تراجع الاحتياطى النقدي وزيادة الفجوة بين الصادرات والواردات وعجز كبير فى تمويلات المشروعات، وكنا قد نصل إلى حد الإفلاس.