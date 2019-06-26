نوح يعلن عن حزب جديد على "فيس بوك"

26 يونيو 2019 - 10:23 ص

أعلن المحامي والحقوقي مختار نوح عما وصفه بـ"الحزب الجديد"، الذي لا يحتاج إلى مؤسسين، لأنه قد تكون بالفعل على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقال نوح على حسابه في "فيس بوك": إن حزبنا تأسس فعلا على "فيس بوك".. وقد تجمع المؤسسون، وتكون فعلا وظهر إلى النور وهو لا يحتاج إلى تقديم أوراقه إلى لجنة الأحزاب.

وأضاف أن هدف الحزب كما قرأته هو الدفاع عن مصر، والوقوف بقوة ضد المخربين والإرهاب، يرد على كل من ينحرف بفكره أو بقوله ردًا يلزمه بالتصحيح أو الاعتذار وإلا تستمر طلقات أعضاء الحزب في مواجهة المنحرف عن طريق الوطن الصحيح.

وتابع: هو حزب حقيقي.. واعذروني إذا ما قلت إنه يقود الإعلام والصحافة، بل الحقيقة إنه هو الإعلام وهو الصحافة، لافتًا إلى أننا قد أصبحنا جميعًا يعرف بعضنا بعضًا دون بطاقة عضوية فالوقوف في صف مصر هو العضوية الصحيحة.

وأشار نوح في حديثه عن الحزب الفيسبوكي إلى أنه حزب لا تخدعه الشعارات مهما كان بريقها، حيث أصبح الإرهاب يخشاه.. ولا يقدر علي مواجهته.

وأكد نوح أن حزبنا هو الذي أسقط أردوغان بين شعبه وأسقط دولة المتاجرين بالدين وأسقط أتباعهم حين يستترون أو حين يظهرون وحزبنا هو الذي يحمل أسماء الشهداء ويرفعها ولا يتركهم لمحترفي الضياع والنسيان.

وأوضح أيضًا أن الحزب أشجع من محافظ وأقوى من وزير بل إنه صانع القرار في هذا البلد الجميل، وهو البرلمان عندما يغيب البرلمان بل إنه غدا سيصنع البرلمان وهو حزب يتجمع الآن ليخوض المعركة المقبلة.