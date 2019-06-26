  • الأربعاء 26 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر11:09 ص
بحث متقدم
رياض محرز

نجم عربي يتورط مع مربية أطفاله.. والأخيرة تقاضيه

ارشيف

شبيه لـ «ميسي» يستغل عشرات النساء جنسيًا

ارشيف

تفاصيل مثيرة عن سيدة عرجاء هزمت "هتلر"

مختار نوح

نوح يعلن عن حزب جديد على "فيس بوك"

وائل الإبراشي

الإبراشي: "اللي بيحصل ده مصيبة"

ظاهرة اكل الكلاب

أكل لحوم الكلاب يثير الغضب بدولة عربية

الدكتور أحمد عكاشة - أستاذ الطب النفسي

بالفيديو.. طبيب نفسي: "كلنا مرضى عقليين ساعتين يوميا"

مبروك عطية

مبروك عطية: في جنة 14 نجمة وجنة 3 نجوم

صدام حسين

فيديو نادر لزوجة "صدام" مع ملكة إسبانيا

الأب وطفلته

بعد إيلان السوري.. "أوسكار" وطفلته يهزان العالم

نوح يعلن عن حزب جديد على "فيس بوك"

الحياة السياسية

مختار نوح
مختار نوح

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

الإفتاء: مشاهدة مباريات كرة القدم حلال بشرط

#

منع دخول طلاب الثانوية العامة الامتحان بساعات اليد

#

الرئيس ينشر هذا الفيديو المهم عبر صفحته

#

شادى حرب يدخل فى إضراب عن الطعام

جثة

المكسيك

الغرق

الطفلة

الاب

أعلن المحامي والحقوقي مختار نوح عما وصفه بـ"الحزب الجديد"، الذي لا يحتاج إلى مؤسسين، لأنه قد تكون بالفعل على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقال نوح على حسابه في "فيس بوك": إن حزبنا تأسس فعلا على "فيس بوك".. وقد تجمع المؤسسون، وتكون فعلا وظهر إلى النور وهو لا يحتاج إلى تقديم أوراقه إلى لجنة الأحزاب.

وأضاف أن هدف الحزب كما قرأته هو الدفاع عن مصر، والوقوف بقوة ضد المخربين والإرهاب، يرد على كل من ينحرف بفكره أو بقوله ردًا يلزمه بالتصحيح أو الاعتذار وإلا تستمر طلقات أعضاء الحزب في مواجهة المنحرف عن طريق الوطن الصحيح.

وتابع: هو حزب حقيقي.. واعذروني إذا ما قلت إنه يقود الإعلام والصحافة، بل الحقيقة إنه هو الإعلام وهو الصحافة، لافتًا إلى أننا قد أصبحنا جميعًا يعرف بعضنا بعضًا دون بطاقة عضوية فالوقوف في صف مصر هو العضوية الصحيحة.

وأشار نوح في حديثه عن الحزب الفيسبوكي إلى أنه حزب لا تخدعه الشعارات مهما كان بريقها، حيث أصبح الإرهاب يخشاه.. ولا يقدر علي مواجهته.

وأكد نوح أن حزبنا هو الذي أسقط أردوغان بين شعبه وأسقط دولة المتاجرين بالدين وأسقط أتباعهم حين يستترون أو حين يظهرون وحزبنا هو الذي يحمل أسماء الشهداء ويرفعها ولا يتركهم لمحترفي الضياع والنسيان.

وأوضح أيضًا أن الحزب أشجع  من محافظ وأقوى من وزير بل إنه صانع القرار في هذا البلد الجميل، وهو البرلمان عندما يغيب البرلمان بل إنه غدا سيصنع البرلمان وهو حزب يتجمع الآن ليخوض المعركة المقبلة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

الهتاف لأبوتريكة وروعة الافتتاح

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» إيران "تسرع" فى تخصيب اليورانيوم
» مجددًا.. وفاة الأطفال الرضع تهز تونس
» حريق هائل داخل شقة سكنية فى فيصل
» زيارة لمحمد بن سلمان بعد انقطاع 20 عامًا
» فيديو جديد لـ حليمة بولند يثير الجدل
» تحديث جديد بـ واتساب تعرف عليه
» الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو
» قائدة "أمريكا" تتحدى ترامب وترفض ترديد السلام الوطني
» وفاة مخرج فيلم "عوكل" بعد صراع مع المرض
» نجم اليوتيوب ينتحر ويترك رسالة: عشت حياتي مهرجًا والآن سأترك هذا
» فنانة شهيرة تنشر صورة عارية الظهر ثم تحذفها بعد 3 دقائق

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»
تصفح فيس بوك
النصب الإلكترونى
امتحانات الثانوية العامة
وزير الأوقاف