نجم عربي يتورط مع مربية أطفاله.. والأخيرة تقاضيه

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رياض محرز
رياض محرز

متابعات-علا خطاب

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فجرت صحيفة "ذا صن" البريطانية مفاجأة مدوية بخصوص النجم الجزائري، رياض محرز، وذلك بسبب عدم دفعه لمستحقات مربية أطفاله، ما دفعها إلى رفع دعوى قضائية ضده.  

ورفعت المربية الفلبينية، كاتالينا، البالغة من العمر 52 سنة، دعوى قضائية تجاه محرز قبل أن يطالبه القاضي بدفع 3612 جنيها إسترلينيا.

وكشفت الصحيفة البريطانية، عن أن "كاثي" كانت تتقاضى 12 جنيها إسترلينيا للساعة الواحدة في حين محرز يتقاضى 200 ألف جنيه أسترليني للأسبوع.

ومن جهتها، قالت "كاثي" في تصريحات لصحيفة: "محرز رجل بخيل، لقد عملت بجهد طوال ساعات عملي وكنت أريد أموالي فقط".

وأضافت: "لقد عملت بجهد كبير ولكنهم رفضوا تسديد خدماتي، لم أكن أعرف ماذا يمكنني فعله".

وتابعت: "كنت متواجدة معهم طوال اليوم وكانوا يتصلون بي 24/24، كنت أنام في نفس غرفة الأطفال وعندما ينهضون كنت أنا من يقوم بكل شيء".

وأردفت: "لم يكن هناك أي مشكل بخصوص عملي، لقد عملت كل الساعات وكان يجب عليهم أن يدفعوا لي".

في حين ختمت كلامها: "لا أريد أن الطخ سمعة أي شخص، كل ما أريده هي أموالي وفقط، ففي البداية كانت الأمور تسير على ما يرام، وكان محرز وزوجته قد وافقًا على دفع مستحقات الساعات الإضافية قبل أن يتغير كل شيء".

وكان القاضي "جون شيرات" قد أصدر حكمه بالشكل الآتي: "على السيد محرز والسيدة ريتا محرز دفع 3612 جنيها إسترلينيا للسيدة كاتالينا ميرالفلوريس".



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