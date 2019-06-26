شبيه لـ «ميسي» يستغل عشرات النساء جنسيًا

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تمكن شاب يدعى رضا برستش يشبه الأرجنتيني ليونيل ميسي من استغلال أكثر من 23 امرأة جنسيًا في إيران، بعدما أقنعهن أنه فعلا هو ميسي الحقيقي.

وأشارت قناة إنستوليي الفرنسية إلى أن 23 ضحية رفعن بالفعل دعوى قضائية ضد ذلك المحتال بعد افتضاح أمره.

واكتسب المحتال "ميسي الإيراني" شعبية جارفة في العام 2017 بعد انتشار صور له تبرز شبهه الكبير بالنجم الأرجنتيني، خاصة عندما كان الأخير يطلق لحيته حتى إن البعض وجد صعوبة في التفريق بينهما.

وكانت الشرطة الإيرانية قد اعتقلت رضا قبل عامين بعد أن ذاع صيته وارتفع عدد الذين يريدون أن يلتقطوا صورا معه.

فقد بلغ عدد الذين يريدون أن يلتقطوا صورا مع الطالب رضا باراستيش حدا جعل الشرطة الإيرانية تتدخل وتقتاده إلى أحد مراكز الشرطة وتتحفظ على سيارته من أجل وضع حد للفوضى.

وكانت القصة بدأت بعد أن قام والد رضا بالتقاط صور له وهو يرتدي قميصا لبرشلونة يحمل الرقم 10.

وبدأ رضا البالغ من العمر 25 عاما بعد ذلك بحلاقة شعره وإطلاق لحيته بحيث أصبح نسخة طبق الأصل لنجم برشلونة الأرجنتيني.


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