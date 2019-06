أول قرار لرئيس موريتانيا: فصل الإنترنت

كشف تقرير لمنظمة متخصصة بالأمن الإلكتروني والحقوق الرقمية عن انقطاع شبكة الإنترنت في موريتانيا بعد أيام من انتخابات رئاسية في البلاد، فاز فيها حمد ولد الغزواني.

وأشار التقرير الذي أعدته منظمة "نيت بلوكس"، إلى أن اتصالات الإنترنت لا تزال تشهد انقطاعا في موريتانيا، مما يجلها تنضم إلى نادي الدول التي تتحكم بقطع اتصالات الإنترنت لأغراض سياسية، مثل مصر? ومالاوي، والكونغو والكاميرون، وغيرها.

وداهمت الشرطة الموريتانية بعد إعلان نتائج الانتخابات مقرات مرشحين من المعارضة اعترضا على النتيجة بعد فوز مرشح السلطة بنسبة 52 في المئة، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وكان مرشحو المعارضة قد أعلنوا نيتهم لقيادة حملة من الاحتجاجات السلمية للمطالبة بنشر نتائج الاقتراع بالتفصيل.

ويرى مرشحو المعارضة أن من "المحتم" تنظيم جولة ثانية في 6 يوليو بين الغزواني وأحد مرشحي المعارضة.

وشهدت موريتانيا عدة انقلابات بين 1978 و2008، العام الذي وصل فيه الرئيس الحالي المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز إلى الحكم قبل انتخابه في 2009. وتعذر عليه الترشح لولاية ثالثة في 2019 عملا بأحكام الدستور الموريتاني.

Urgent: #Mauritania has gone offline following earlier widespread mobile internet disruptions; near-total nationwide internet shutdown now in effect as opposition alleges stolen election; incident ongoing #KeepItOn ??https://t.co/K3nI3fbkQa pic.twitter.com/fbfE4Q4lct