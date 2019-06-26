» إيران "تسرع" فى تخصيب اليورانيوم

26 يونيو 2019 - 10:47 ص

قالت هيئة الإذاعة والتليفزيون الإيرانية، إن متحدثًا باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية صرح بأن إيران ستسرع من تخصيب اليورانيوم بعد أن تنتهي غدًا مهلة ممنوحة للدول الأوروبية.

وقال بهروز كمالوندي، المتحدث باسم المنظمة "مهلة المنظمة الدولية للطاقة الذرية لتخطي حد الثلاث مئة كيلوجرام في إنتاج اليورانيوم المخصب ستنتهي غدًا.. وبانتهاء هذه المهلة سيتسارع التخصيب".

وكشف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الثلاثاء، أن بلاده ستتخذ خطوات جديدة في السابع من يوليو لتقليص التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي.

وكان كمالوندي ذكر في وقت سابق، أن طهران ستزيد من تخصيب اليورانيوم إلى مستويات جديدة، "بناء على حاجة البلاد".

ولفت إلى أن نسبة التخصيب ستزيد على 20%، وذلك من أجل "استخدامه في المفاعلات المحلية".

وتابع أن "هناك وقت أمام الدول الأوروبية للمساعدة في حماية إيران من عقوبات أمريكا لكنها بحاجة للتحرك لا الكلام".

ومنحت طهران الأوروبيين والصين وروسيا الموقعين على الاتفاق النووي مهلة 60 يومًا من أجل "إنقاذ الاتفاق"، أو اللحاق بالولايات المتحدة في الانسحاب من الاتفاق.