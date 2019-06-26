» فنانة شهيرة تثير ضجة بسبب ملابسها المثيرة

26 يونيو 2019 - 12:02 م

نشرت فنانة سورية صورة بسروالها الممزق علي إنستجرام ما أثار ضجة كبيرة بين متابعيها.

أثارت صور الفنانة السورية سوسن ميخائيل جدلا واسعا على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وسط انتقادات لاذعة لإطلالتها الغريبة.

وظهرت الفنانة السورية بإطلالة شبابية بسيطة إلا أن سروالها الممزق بشكل لافت أثار حفيظة الكثيرين.

وقال أحد النشطاء لبس لعمر أحفادك مو لعمرك أبدا ، وقال آخر ياحرام ماعندك ثياب اذا بدي اتبرع من عندي بيمشي الحال، وليش عم تصغر بحالها هي، وغيرها من الانتقادات.

ومن ناحية أخرى ركز آخرون على أدوار الفنانة الأخيرة التي لاقت استحسانا جيدا، مشيرين إلى حريتها في اختيار ما ترتديه.