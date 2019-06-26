عطية: "من حق الأم أن تطلب من ابنها تطليق زوجته"

26 يونيو 2019 - 12:27 م

أكد الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، أنه يجب أن تتمتع الزوجة بجميع حقوق والدة الزوج، مشيرًا إلى أنه من حق الأم أن تطلب من نجلها تطليق زوجته، ولكن يجب حينها أن يتمتع الزوج بالحكمة، ويحاول أن يرضي الطرفين.

وأضاف "عطية"، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه من المفترض ألا يعلم آباء وأومهات الزوج والزوجة أسرار البيت حتى ينعموا بالاستقرار.

وأوضح "عطية"، أن أم الزوجة مثل والدة الزوج في الحقوق والواجبات، وفي حال المفاضلة تكون الأولوية للأم.

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