المشدد 10 سنوات للمتهمين بانتحال صفة ضباط شرطة

26 يونيو 2019 - 12:45 م

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار بشير عبد العال، حكمها علي المتهمين بالتنكر وانتحال صفة ضباط شرطة ومسئولى الضبط القضائى بدائرة قسم البساتين.

وعاقبت كلا من وائل طاهر ومحمد عبد العظيم ومحمد النادي وتامر أبو زيد وطاهر أبو زيد وإسلام أحمد ومحمد علي وحسين أحمد وعلي احمد بالسجن المشدد 10 سنوات.

وقضت المحكمة ببراءة كل من أحمد ربيع ومحمد إبراهيم ويحيي أبو الفتوح و انتصار عاصم ومحمود محمد وخالد محمود.

صدر الحكم بعضوية المستشار أيمن عفيفي، والمستشار محمد أحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب عبد المجيد.

وجهت النيابة للمتهمين وائل طاهر، أحمد ربيع، محمد عبد العظيم، محمد إبراهيم، محمد النادى، يحيي أبو المفتوح، انتصار عاصم، تامر أبو زيد، طاهر أبو زيد، إسلام أحمد، محمد على، حسين أحمد، على أحمد، محمود محمد، خالد محمود، تهم حيازة أسلحة نارية دون ترخيص، القبض على أحد المواطنين دون أذن أحد الجهات المختصة وفى غير الأحوال المصرح بها قانونياً، والتدخل فى أحد الوظائف الحكومية " مأمور الضبط القضائى" واستخدام سلطته بالقبض على مواطنين دون تصريح بصفتهم المزيفة.