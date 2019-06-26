  • الأربعاء 26 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر05:13 م
بحث متقدم
نيجيريا

بث مباشر.. مباراة نيجيريا وغينيا

وردة

الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن الفضيحة الجنسية لـ«وردة»

منتخب مصر

ماذا قالت الصحف العالمية عن استبعاد «وردة» من معسكر الفراعنة؟

عبداله بن زايد

دعوة إماراتية للمشاركة فى الاتفاق النووي الإيراني

عمر وردة

ربيع ياسين معلقًا على استبعاد «وردة»: «ربنا حليم ستار»

الداخلية

قطر تدين الهجوم على كمائن سيناء

الأرصاد.. طقس حار

«الأرصاد» تحذر من طقس الغد: درجة الحرارة تصل إلى 47

محمد بن سلمان

السعودية ترد على اتهامات ولي العهد بـ"مقتل خاشجقي"

"متهمون" يحرجون النظام في جنازة والد "أبوتريكة"

أبوتريكة يوجه رسالة لميدو بعد وفاة والده

عمرو وردة

بلاغ للنائب العام ضد عمرو وردة بسبب فيديو جنسى

حميدتي: روسيا انحازت للطريق الصحيح في السودان

عرب وعالم

حميدتي
حميدتي

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

"حميدتي" يدعو إلى حوار وطني شامل بشأن هذا الأمر الهام

#

"العسكري" السوداني: نقاتل مع الإمارات والسعودية

#

المجلس العسكري السوداني: نقاتل مع الإمارات والسعودية

#

«العسكري السوداني»: فض الاعتصام «فخ»

روسيا

السودان

حميدتي

روسيا حميدتي

أكد حميدتي أن روسيا ليس لديها أجندة في السودان ولذلك تنحاز للطريق الصحيح.

وقال نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إنه لا يوجد لدى روسيا أجندة في السودان، وهي على معرفة عميقة بما يحدث في الخرطوم، مضيفا: "لذلك انحازت إلى الطريق الصحيح".

وأوضح حمدان دقلو، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء 26 يونيو : "بالنسبة لإخواننا الروس والصينيين، هم يعلمون ماذا يجري في السودان، ولديهم معرفة عميقة بالشيء، الذي تقوم به القوات المسلحة، وعندهم معلومات حقيقية".

وتابع: "الروس ليس لديهم أجندة في السودان، لذلك انحازوا إلى الطريق الصحيح".

وأضاف نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، مجيبا عن سؤال حول أهمية الدعم الروسي للمجلس العسكري: "أولا، نريد أن نشكر الدولة الروسية، هم أناس صادقين، وهم على معرفة بنظام الإنقاذ، وتعاونوا معنا بنظام الإنقاذ، وعندهم خبراء وصلوا السودان، اقتصاديين وزراعيين وإعلاميين".

واستطرد: "عرف الروس ماذا يدور بحكومة الإنقاذ، ووصلوا إلى نفس النتيجة، التي وصل لها الشعب السوداني، لذلك وقفوا إلى هذا الموقف".

ويشهد السودان، حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، إثر حراك شعبي. وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

الهتاف لأبوتريكة وروعة الافتتاح

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» «البورصة» تربح 8.4 مليار جنيه
» حارس الأهلي: ارحموا عمرو وردة
» بلاغ للنائب العام ضد عمرو وردة بسبب فيديو جنسى
» السعودية ترد على اتهامات ولي العهد بـ"مقتل خاشجقي"
» أبوتريكة يوجه رسالة لميدو بعد وفاة والده
» الجيش السورى يستهدف منطقتين بـ 325 ضربة جوية وبرية
» ملكة جمال تتهم رئيسها السابق باغتصابها
» فنانة شهيرة تثير ضجة بسبب ملابسها المثيرة
» «عبد الغفار»: دعم المستشفيات الجامعية بمليار جنيه
» أول قرار لرئيس موريتانيا: فصل الإنترنت
» إطلالة ساخنة لـ«نانسي عجرم» بصحبة زوجها

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • مغرب

    07:08 م

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»
تصفح فيس بوك
النصب الإلكترونى
امتحانات الثانوية العامة
وزير الأوقاف