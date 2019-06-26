بلاغ للنائب العام ضد عمرو وردة بسبب فيديو جنسى

26 يونيو 2019 - 01:34 م

تقدم المحامى أحمد مهران ببلاغ إلى النائب العام، يطالب فيه باستبعاد اللاعب عمرو وردة من منتخب مصر.

وقال مهران في بلاغه: "لما كانت الرياضة في الدستور المصري جزء من أولويات الدولة في بناء الشخصية المصرية وفق أسس ومناهج علمية تربوية تستهدف خلق جيل سوي بدنيا وفكريا وأخلاقيا ولما كان الانضمام للمنتخب الوطني لكرة القدم هو أحد صور التكليف الوطني بأداء خدمة عامة لا تقل أهمية عن الانضمام لأداء الخدمة الوطنية لما في ذلك من تمثيل للدولة المصرية أمام المجتمع الدولي والمحلي والإفريقي وتجسيدا للروح الرياضية والأخلاقية للمواطن المصري لما كان ذلك وكان تعمد ظهور أحد لاعبي المنتخب الوطني بصورة معيبة تستهدف الإساءة لسمعة مصر ومكانتها الدولية.

وأضاف مهران: تعمد اللاعب عمرو وردة الظهور في صورة مشينة تضر بسمعة المنتخب الوطني وبسمعة شباب مصر من أبناء جيله، وتعمد سلك مسالك غير أخلاقية من تحرش لفظي وفعلي وتعمد مخالفة التقاليد والأعراف المجتمعية خاصة بعد انتشار فيديو جنسي مسيئ يستهدف ضرب المنتخب الوطني والإساءة لسمعته لذلك يجب التحقيق مع اللاعب واستبعاده من المنتخب".