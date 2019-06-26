مساعد وزير الداخلية الأسبق: ما يقوم به الإرهابيون متوقع

26 يونيو 2019 - 01:43 م

وأكد اللواء مجدي بسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن ما يقوم به الإرهابيون شيء متوقع، كرد فعل الضربات الاستباقية التي قامت بها وزارة الداخلية، والتي كان آخرها التوصل لكيانات اقتصادية 19 شركة تدعم الإرهاب، والقبض على مجموعة منهم في مصر.

وأضاف "بسيوني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة والأمن تغل يده في التعامل مع الإرهابيين وسط المدنيين.

وتابع أن الإرهابيين فشلوا في إفشال بطولة الأمم الإفريقية، وإفشال احتفالات المصريين بذكري 30 يونيو، وهذا الفشل يصيبهم بالإحباط، مشيرًا إلى أن وجود عمليات في شمال سيناء نظرًا لوجود دعم من حماس للإرهابيين في سيناء.

هذا وأعلنت وزارة الداخلية عن استشهاد ضابط شرطة و6 مجندين والقضاء على 4 إرهابيين في هجوم شنته عناصر إرهابية مسلحة على منطقة تمركزات قوات الشرطة جنوب غرب العريش بشمال سيناء.

وأوضحت الوزارة أن القوات تصدت للهجوم، وأسفرت المواجهات عن استشهاد ضابط و6 مجندين والقضاء على 4 إرهابيين، انفجر في أحدهم حزامًا ناسفًا كان يحمله.

وأكدت الوزارة -في بيان لها صباح اليوم الأربعاء- أنه تم العثور بحوزتهم على أحزمة ناسفة، وأسلحه آلية، وقنابل يدوية، منوهة بأنه يتم مطاردة العناصر الإرهابية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.



