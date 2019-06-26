حارس ملك البوب يكشف مفاجأة عن وفاة "جاكسون"

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"لم يبد سعيدًا".. بهذه العبارة كشف الحارس الشخصي السابق لمايكل جاكسون، تفاصيل جديدة بشأن وفاة نجم البوب الراحل، قبل 10 سنوات.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية: "لم يكن الحارس الشخصي بيل وايتفيلد (53 عامًا) مع جاكسون حين توفي، لكنه يؤكد أن حالته الصحية كانت متدهورة جدا، خلال أيامه الأخيرة".

وأضاف أن ادعاءات إساءة معاملة الأطفال وخلافات عائلية التي كانت تنشر يوميا على وسائل الإعلام أثرت بشكل كبير على ملك البوب، منوها أن التوتر والضغط كانا من بين أسباب وفاة جاكسون.

وتابع: إن آخر مرة التقى فيها جاكسون كانت قبل أسبوعين من رحيله، موضحا أنه "لم يبد سعيدا"، وأنه لم يكن على علم بمعاناة مايكل من أي مشاكل صحية أخرى، مؤكدا أنه لم ير المغني مطلقا يتناول أي أدوية.

وأشار حارس ملك البوب إلى أن  وفاة جاكسون قائلا: "إن الأمر يرجع إلى جميع أشكال التوتر، سواء كان ذلك من عائلته أو محاميه أو إدارته أو بعض المعجبين".

يذكر أن جاكسون توفي يوم 25 يونيو من عام 2009، عن عمر ناهز 51 عاما، إثر جرعة زائدة قوية من مخدر بروبوفول، إلا أن وايتفيلد يقول إن جاكسون عانى من التوتر الشديد قبل وفاته بأيام قليلة.


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