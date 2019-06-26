  • الأربعاء 26 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر05:14 م
بحث متقدم
نيجيريا

بث مباشر.. مباراة نيجيريا وغينيا

وردة

الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن الفضيحة الجنسية لـ«وردة»

منتخب مصر

ماذا قالت الصحف العالمية عن استبعاد «وردة» من معسكر الفراعنة؟

عبداله بن زايد

دعوة إماراتية للمشاركة فى الاتفاق النووي الإيراني

عمر وردة

ربيع ياسين معلقًا على استبعاد «وردة»: «ربنا حليم ستار»

الداخلية

قطر تدين الهجوم على كمائن سيناء

الأرصاد.. طقس حار

«الأرصاد» تحذر من طقس الغد: درجة الحرارة تصل إلى 47

محمد بن سلمان

السعودية ترد على اتهامات ولي العهد بـ"مقتل خاشجقي"

"متهمون" يحرجون النظام في جنازة والد "أبوتريكة"

أبوتريكة يوجه رسالة لميدو بعد وفاة والده

عمرو وردة

بلاغ للنائب العام ضد عمرو وردة بسبب فيديو جنسى

المهدي: المجلس الانتقالي سيحدد التصعيد

عرب وعالم

الصادق المهدي
الصادق المهدي

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

"العسكري السوداني" يرفض التحقيق الدولي

#

تصريح نارى من "المهدى" بشأن الأحداث فى السودان

#

الصادق المهدي يقدم مقترحًا لتشكيل مجلس السيادة

#

"المهدي": يجب ألا نحرم "العسكري" شرعيته

السودان

المهدي

المجلس الانتقالي

أكد الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة السوداني، إنه لن يكون هناك  أي تصعيد قبل إعلان المجلس العسكري الانتقالي موقفه النهائي.

ونقلت قناة "سودانية 24" عن المهدي القول: "قوى الحرية والتغيير تجمع مهم".

وأضاف: "استقرار السودان مهم للعالم ونحذر من اضطرابات فيه"، مؤكدا رفضه لتشكيل حكومة من جانب واحد وتغييب الآخرين.

وذكر المهدي أن هناك أطرافا تريد أن تكون جزءا من الحل في السودان، محذرا من أن التصعيد والتصعيد المضاد ليس في مصلحة السودان، وأن الاستقرار مهم للغاية.

وأكد الصادق المهدي أن المجلس العسكري مستمر في حكم البلاد حتى انتهاء المرحلة الانتقالية.

وكان المهدي قد أكد، أمس الثلاثاء، بعد لقاء له مع الحزب الاتحادي الديمقراطي، والاتحادي الأصل، أنه يعول على المبادرات الوطنية، ولكنها "تتطلب موافقة كل أطراف المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير، وأطراف سياسية خارج التغيير"، حسب قناة "العربية".

وقال المهدي إنه من الضروري قبول الوساطة التحكيمية "إما قبول التحكيم الوطني أو مواجهة الجحيم".

وأشار الصادق المهدي إلى امتلاك قوى الحرية والتغيير لسلاح العصيان والتحرك المدني.

ودعا المهدي قيادات حزبي الاتحادي الديمقراطي والاتحادي الأصل لدراسة مبادرته، والرد عليها، والتعاون معه لإنجاح مشروع مبادرة وساطة وطنية تحقق الاستقرار للبلد.

ويشهد السودان أزمة سياسية منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل الماضي إثر احتجاجات شعبية، لتستمر الاحتجاجات ضد المجلس العسكري الذي تسلم السلطة للمطالبة بنقلها للمدنيين.

ووصلت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة إلى طريق مسدود، في ظل خلافات عميقة بشأن من ينبغي أن يقود المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية، ومدتها ثلاث سنوات.

واقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام وسط الخرطوم، يوم الثالث من الشهر الجاري، وقامت بفضه بالقوة، ما أدى إلى مقتل أكثر من مائة شخص بحسب قوى الاحتجاج.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

الهتاف لأبوتريكة وروعة الافتتاح

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» «البورصة» تربح 8.4 مليار جنيه
» حارس الأهلي: ارحموا عمرو وردة
» بلاغ للنائب العام ضد عمرو وردة بسبب فيديو جنسى
» السعودية ترد على اتهامات ولي العهد بـ"مقتل خاشجقي"
» أبوتريكة يوجه رسالة لميدو بعد وفاة والده
» الجيش السورى يستهدف منطقتين بـ 325 ضربة جوية وبرية
» ملكة جمال تتهم رئيسها السابق باغتصابها
» فنانة شهيرة تثير ضجة بسبب ملابسها المثيرة
» «عبد الغفار»: دعم المستشفيات الجامعية بمليار جنيه
» أول قرار لرئيس موريتانيا: فصل الإنترنت
» إطلالة ساخنة لـ«نانسي عجرم» بصحبة زوجها

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • مغرب

    07:08 م

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»
تصفح فيس بوك
النصب الإلكترونى
امتحانات الثانوية العامة
وزير الأوقاف