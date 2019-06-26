«الأرصاد» تحذر من طقس الغد: درجة الحرارة تصل إلى 47

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحاً على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون:

القاهرة «26- 40»

الإسكندرية «22 – 32»

قنا «30 – 45»

الأقصر «31– 46»

وأسوان «32 – 47»