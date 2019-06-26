قطر تدين الهجوم على كمائن سيناء

أدانت قطر، اليوم الأربعاء، الهجوم المسلح الذي استهدف نقطة ارتكاز للشرطة في شمال سيناء، وأدى إلى استشهاد 7 من أفراد الأمن بعد تبادل إطلاق النار.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية، (قنا)، فإن "دولة قطر تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف منطقة تمركز أمني جنوب غرب العريش بشمال سيناء المصرية، وأدى إلى سقوط قتلى من الشرطة".

وكانت الداخلية قد أعلنت عن مقتل 7 من أفراد الشرطة و 4 عناصر إرهابية في هجوم مسلح استهدف نقطة ارتكازات أمنية بالعريش.