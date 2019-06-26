ربيع ياسين معلقًا على استبعاد «وردة»: «ربنا حليم ستار»

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عمرو وردة

ياسين

ربيع

علق ربيع ياسين نجم النادي الأهلي السابق على استبعاد عمرو وردة صانع ألعاب المنتخب الوطني من معسكر الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية .

وقال ربيع ياسين في تصريحات صحفية عن استبعاد وردة: "ربنا حليم ستار و المنتخب أدرى بإدارة شئونه ".

وأكد المدير الفني السابق لمنتخب الشباب أن المنتخب الوطني قادر على استكمال البطولة بـ 22 لاعباً معرباً عن تمنياته بالتوفيق للفراعنة في مشوار الكان .

يذكر أن ربيع ياسين كان أول من استبعد عمرو وردة من معسكر منتخب الشباب قبل بطولة أمم أفريقيا عام 2013 بسبب واقعة تحرش أيضاً .


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