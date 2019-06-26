  • الأربعاء 26 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر07:04 م
بحث متقدم
اوغندا وزيمبابوي

مجموعة مصر.. بث مباشر لمباراة زيمبابوي وأوغندا

عمر النشوان

حذف تغريدة تهديده بهتك عِرضه..إعلامي سعودي يتراجع عن الاعتزال

عمرو وردة

سبّ المدرب وفتاة في المعسكر.. «وردة» ليس أول المستبعدين من المنتخب

الصادق المهدي

"المهدي" يحذر السودان من هذا السيناريو

خديجة

شهرين من الاغتصاب المتواصل.. قضية«خديجة» تصل المحكمة

عمرو وردة والفتاة

تعليق غير متوقع من «فتاة عمرو وردة» بعد استبعاده

جمال خاشقجي

تصريحات جديدة للمحققة الدولية في قضية«خاشقجي»

الطالب

ضبط طالب متلبسًا بالغش فتخلص من حياته بطريقة بشعة

الأرصاد.. طقس حار

«الأرصاد» تحذر من طقس الغد: درجة الحرارة تصل إلى 47

منتخب مصر

ماذا قالت الصحف العالمية عن استبعاد «وردة» من معسكر الفراعنة؟

الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن الفضيحة الجنسية لـ«وردة»

الرياضة

وردة
وردة

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

هذا ما قاله الرئيس عن الصراع العربي الإسرائيلي

#

أول تعليق لـ"شيما الحاج" بعد الإفراج عنها في قضية "الفيديوهات الجنسية"

#

ورطة جديدة لشقيق "البشير"

#

البحرين تسقط الجنسية عن 138 مواطنًا بقضية «حزب الله»

إسرائيل

المصريون

وردة

سلطت وسائل الإعلام الإسرائيلية الضوء على قرار استبعاد المصري عمرو وردة المحترف في الدوري اليوناني من معسكر منتخب بلاده قبل ساعات قليلة على إنطلاق مباراة "الفراعنة" أمام الكونغو الديمقراطية ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بمسابقة كأس الأمم الأفريقية .

وذكر موقع " mako" ، أن اتحاد الكرة المصري قرر إستبعاد عمرو وردة بعد ثبوت تورطه في فضيحة "تحرش" للمرة الثانية في غضون أيام قليلة، موضحاً أن هناك العديد من الفتيات كشفت عن تعرضهن لمضايقات من جانب اللاعب .

وأضاف أن عمرو وردة الذي شارك بديلاً في فوز منتخب مصر على زيمبابوي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما الجمعة الماضية بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الاولى، أصبح خارج قوام "الفراعنة" لسوء السلوك .

ووفقاً لقوانين ولوائح الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، فإن منتخب مصر ليس له الحق في التقدم بطلب لضم لاعب جديد بدلاً من عمرو وردة، وسيتعين مواصلة مشواره في النسخة الحالية من مسابقة كأس الامم الافريقية بـ 22 لاعباً، حيث ننص اللوائح على إمكانية استبدال المنتخبات المشاركة للاعب واحد فقط قبل 24 ساعة من أول مباراة في البطولة القارية .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

الهتاف لأبوتريكة وروعة الافتتاح

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» حبس قاضٍ متهم بالرشوة 4 أيام على ذمة التحقيقات
» نيجيريا أول المتأهلين لدور الـ 16
» الذهب يتراجع 6 جنيهات ليسجل هذا الرقم
» الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بالاتفاق النووي مع إيران
» السعودية والإمارات تعلنان موقفهما من "مؤتمر البحرين"
» تعديل في زي المنتخب أمام الكونغو الديمقراطية
» الجماهير المصرية تبدأ في التوافد على استاد القاهرة
» «إبراهيم السعيد» يسخر من عمرو وردة
» «بوندو» حكمًا لمباراة تونس ومالي
» عادت من الموت بعد نصف ساعة..ما رأته لا يُصدق
» «جيان»: نسعى للرد على المشككين أمام الكاميرون

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • مغرب

    07:08 م

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»
تصفح فيس بوك
النصب الإلكترونى
امتحانات الثانوية العامة
وزير الأوقاف