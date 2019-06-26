الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن الفضيحة الجنسية لـ«وردة»

26 يونيو 2019 - 05:07 م

سلطت وسائل الإعلام الإسرائيلية الضوء على قرار استبعاد المصري عمرو وردة المحترف في الدوري اليوناني من معسكر منتخب بلاده قبل ساعات قليلة على إنطلاق مباراة "الفراعنة" أمام الكونغو الديمقراطية ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بمسابقة كأس الأمم الأفريقية .

وذكر موقع " mako" ، أن اتحاد الكرة المصري قرر إستبعاد عمرو وردة بعد ثبوت تورطه في فضيحة "تحرش" للمرة الثانية في غضون أيام قليلة، موضحاً أن هناك العديد من الفتيات كشفت عن تعرضهن لمضايقات من جانب اللاعب .

وأضاف أن عمرو وردة الذي شارك بديلاً في فوز منتخب مصر على زيمبابوي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما الجمعة الماضية بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الاولى، أصبح خارج قوام "الفراعنة" لسوء السلوك .

ووفقاً لقوانين ولوائح الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، فإن منتخب مصر ليس له الحق في التقدم بطلب لضم لاعب جديد بدلاً من عمرو وردة، وسيتعين مواصلة مشواره في النسخة الحالية من مسابقة كأس الامم الافريقية بـ 22 لاعباً، حيث ننص اللوائح على إمكانية استبدال المنتخبات المشاركة للاعب واحد فقط قبل 24 ساعة من أول مباراة في البطولة القارية .