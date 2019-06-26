«هيرال» حكمًا لمباراة تنزانيا وكينيا

المصريون
اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالإتحاد الأفريقى الموريتانى أحمد امتياز هيرال لإدارة مباراة تنزانيا وكينيا فى الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة بكأس الأمم الأفريقية غدا الخميس باستاد الدفاع الجوى .
كان المنتخب التنزانى قد خسر أولى لقاءاته أمام السنغال بهدفين نظيفين ، بينما تلقت كينيا الخسارة بنفس النتيجة أمام المنتخب الجزائرى .
ويعاون امتياز سيدو تيما ، ومحمدو يحيى ، ولويس هاكيزيمانا رابعا .
ويسعى المنتخبين لتحسين الصورة أمام الجماهير التى تابعت الجولة الأولى ، بحصد نقاط المباراة على أمل الصعود كأفضل ثوالث فى البطولة .
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