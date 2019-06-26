اكتشفت زواج زوجها من شقيقتها سرًا.. هذا ما فعتله

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الكويت

خيانة

زواج

سر

كشفت مصادر قضائية كويتية، عن واقعة غريبة، تمثلت في قيام مواطنة بإقامة دعوى أسرية ضد طليقها الأستاذ الجامعي بعدما طلقها وتزوج شقيقتها.

وبحسب صحيفة “الأنباء” الكويتية، أوضحت المصادر، أن الزوج وهو أستاذ جامعي في بداية العقد الخامس من عمره قام بتطليق زوجته عقب عشرة زوجية مستقرة دامت ما يقارب 15 عامًا رزقا خلالها بثلاثة أبناء.

وأضافت: “بعد أقل من أسبوع من الطلاق تزوج شقيقتها وهي في نهاية العقد الثاني من عمرها، سرًا وأعلن عن ذلك وصارحها به بعد أيام، الأمر الذي ترك لها ولذويها صدمة واستهجانا كبيرين”.

وأوضح المصدر، أن “العلاقة بين الدكتور والشقيقة نشأت عندما كانت الأخيرة تتردد على بيت شقيقتها بذريعة تلقي دروس تقوية جامعية على يد زوجها الدكتور”.

وأشار إلى أن “المدعية ذكرت في أوراق الدعوى أنها صدمت من زوجها وشقيقتها اللذين دخلا بعلاقة ودية ورتبا لتطليقها وزواجهما بما يخالف التقاليد الاجتماعية والأعراف الإنسانية”.

وذكر المصدر، أن الدعوى التي حدد لنظرها خلال شهر أغسطس المقبل، تطالب بإلزام الطليق بالنفقات الأسرية على الطليقة والأبناء، بالإضافة إلى الحكم بحضانتهم إليها.


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