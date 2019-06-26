  • الأربعاء 26 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر07:04 م
بحث متقدم
اوغندا وزيمبابوي

مجموعة مصر.. بث مباشر لمباراة زيمبابوي وأوغندا

عمر النشوان

حذف تغريدة تهديده بهتك عِرضه..إعلامي سعودي يتراجع عن الاعتزال

عمرو وردة

سبّ المدرب وفتاة في المعسكر.. «وردة» ليس أول المستبعدين من المنتخب

الصادق المهدي

"المهدي" يحذر السودان من هذا السيناريو

خديجة

شهرين من الاغتصاب المتواصل.. قضية«خديجة» تصل المحكمة

عمرو وردة والفتاة

تعليق غير متوقع من «فتاة عمرو وردة» بعد استبعاده

جمال خاشقجي

تصريحات جديدة للمحققة الدولية في قضية«خاشقجي»

الطالب

ضبط طالب متلبسًا بالغش فتخلص من حياته بطريقة بشعة

الأرصاد.. طقس حار

«الأرصاد» تحذر من طقس الغد: درجة الحرارة تصل إلى 47

منتخب مصر

ماذا قالت الصحف العالمية عن استبعاد «وردة» من معسكر الفراعنة؟

تعليق غير متوقع من «فتاة عمرو وردة» بعد استبعاده

الرياضة

عمرو وردة والفتاة
عمرو وردة والفتاة

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

ماذا قالت الصحف العالمية عن استبعاد «وردة» من معسكر الفراعنة؟

#

حارس الأهلي: ارحموا عمرو وردة

#

أول تعليق من "وردة" على استبعاده من المنتخب

#

استبعاد نهائى لنجم المنتخب بقرار من "أجيري"

استبعاد

تعليق

عمرو وردة

فتاة مكسيكية

علقت الفتاة المكسيكية «جيوفانا» التي تسببت في استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر المنتخب، قائلة إن المدير الفني المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب المصري «لم يستطع أن يخذلني».

وكانت «جيوفانا» قد نشرت محادثات زعمت أن اللاعب المصري عمرو وردة، نجم نادي اتروميتوس اليوناني محادثات جنسية قد أجراها معها، ولاقت صور المحادثات التي تزعم الفتاة إنها للاعب المنتخب المصري رواجا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي منذ مساء الثلاثاء.

وسخرت الفتاة المكسيكية من اللاعب عمرو وردة، الذي كانت عارضة أزياء قد نشرت منذ أيام محادثات بينها وبينه بدأها بـ«ملاكمة»، حيث كتبت: «عمرو هل تحبني؟ هل انت ملاكمة؟»

وأكدت «جيوفانا» أنها تريد من اللاعب عمرو وردة أن يعتذر علنا ??لها «ولكل الفتيات اللاتي تعرضن للتحرش».

وكانت الفتاة المكسيكية قد زعمت إجراء اللاعب المصري عمرو وردة، نجم نادي باوك اليوناني المعار لفريق اتروميتوس اليوناني محادثات جنسية معها، تعود لشهر يوليو من العام 2018.

وتظهر اللقطات المأخوذة من الهاتف، التي نشرتها الفتاة أن شبكة الهاتف تتبع شركة «Telcel » وهي شركة اتصالات في مدينة مكسيكو، بالمسكيك.

الرسائل التي نشرتها الفتاة المكسيكية، وتزعم أنها لمحادثات بينها وبين اللاعب عمرو وردة، تظهر رسائل بعث بها «وردة» للفتاة يخبرها فيها أنها يحبها مع صورة وهو لا يرتدي سوى «شورت» في دورة مياه، ومقطع الفيديو الذي يتداوله البعض لشخص يشبه اللاعب يُمسك بعضوه الذكري، فيما يقول الراسل: «أنت سترين ما سأفعله بك».

ولم تخل الرسائل من طلبات اللاعب للفتاة بأن تريه وجهها وتتصل به، بالإضافة إلى رسائل يخبرها فيها أنه لديه مباراة الآن، ورسالة آخرى أنه يلعب من أجلها، ورسالة يسأل فيها عن جواز سفرها لحجز تذكرة سفر لها، ورسالة أخرى يخبرها أنه يلعب الآن وحيدا، ويطالبها بعدها بالاتصال به الآن، فيما لا ترد هي، فيودعها ويخبرها بأنه سيقوم بحظرها.

فيما أكد مدير المنتخب الوطني، إيهاب لهيطة، أنه تم اتخاذ قرار استبعاد عمرو وردة  بعد التشاور مع الجهازين الفني والإداري للفريق، حسب تصريحات لموقع يلا كورة.

وأوضح مدير منتخب مصر أن القرار جاء بهدف الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز في معسكر المنتخب المصري الحالي الذي ينافس في البطولة القارية.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

الهتاف لأبوتريكة وروعة الافتتاح

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» حبس قاضٍ متهم بالرشوة 4 أيام على ذمة التحقيقات
» نيجيريا أول المتأهلين لدور الـ 16
» الذهب يتراجع 6 جنيهات ليسجل هذا الرقم
» الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بالاتفاق النووي مع إيران
» السعودية والإمارات تعلنان موقفهما من "مؤتمر البحرين"
» تعديل في زي المنتخب أمام الكونغو الديمقراطية
» الجماهير المصرية تبدأ في التوافد على استاد القاهرة
» «إبراهيم السعيد» يسخر من عمرو وردة
» «بوندو» حكمًا لمباراة تونس ومالي
» عادت من الموت بعد نصف ساعة..ما رأته لا يُصدق
» «جيان»: نسعى للرد على المشككين أمام الكاميرون

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • مغرب

    07:08 م

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»
تصفح فيس بوك
النصب الإلكترونى
امتحانات الثانوية العامة
وزير الأوقاف