» الجماهير المصرية تبدأ في التوافد على استاد القاهرة

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مصر

الجماهير

المصريون

بدء أعداد كبيرة من الجماهير المصرية في التوافد على ملعب القاهرة الدولى، لمتابعة مباراة منتخب أوغندا وزيمبابوى، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى ببطولة الأمم الأفريقية 2019 المقامة حاليا في مصر، وتستمر منافساتها حتى التاسع عشر من يوليو الجارى .

و حرصت الجماهير على الحضور مرتدين تى شيرت المنتخب، حاملين الأعلام المصرية وأبواق وآلات التشجيع والاحتفال

ويتصدر المنتخب الأوغندى قمة المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط بالتساوي مع المنتخب المصرى منظم البطولة، إلا أن المنتخب الأوغندى يتفوق بهدف على أصحاب الأرض.مباراة مصر وزيمبابوي شهدت


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