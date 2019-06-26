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السعودية والإمارات تعلنان موقفهما من "مؤتمر البحرين"

عرب وعالم

جاريد كوشنر
جاريد كوشنر

وكالات

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أعلنت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات موقفهما من "مؤتمر البحرين" والذى قدمت من خلاله الولايات المتحدة خطة اقتصادية لأزمة الفلسطينية.

وأيد وزير المالية السعودي محمد الجدعان "ورشة البحرين"، وأي خطة اقتصادية لازدهار الفلسطينيين، كما شدد وزير المالية الإماراتي عبيد حميد الطاير على "وجوب منح الفرصة لهذه المبادرة".

وقال "الجدعان" على هامش المؤتمر الذي يقام حاليًا في المنامة، إن "فلسطين قضية مهمة جدًا بالنسبة لنا، ونحن داعم كبير منذ عقود" لها.

من جهته، أكد وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي عبيد حميد الطاير من داخل أروقة "الورشة" أنه "يجب منح هذه المبادرة فرصة".


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