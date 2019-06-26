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إصابة 3 متظاهرين فلسطينيين شرقي قطاع غزة

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فلسطينيون على حدود غزة مع الأراضي المحتلة
صورة أرشيفية

خالد الشرقاوي - وكالات

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إصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة ‎

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إصابة 3 متظاهرين بجراح مختلفة، من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي قطاع غزة، خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة "العودة" السلمية.

وقالت الوزارة في بيان لها: "أصيب 3 مواطنين بجراح مختلفة من قبل الجيش الإسرائيلي، شرقي القطاع"، وفق وكالة "الأناضول".

ولم توضح الوزارة في بيانها طبيعة الإصابات.

ويقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرات العودة السلمية التي انطلقت نهاية مارس 2018 بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.

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