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«القوى العاملة»:

30 يونيو إجازة بأجر للعاملين في القطاع الخاص

الحياة السياسية

30 يونيو
30 يونيو

خالد الشرقاوي - متابعات

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أصدرت وزارة القوى العاملة منشورًا لمديريات القوى العاملة في المحافظات، باعتبار الأحد المقبل 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.

ووافق محمد سعفان وزير القوى العاملة، على اعتبار 30 يونيو إجازة للعاملين في القطاع الخاص بعد التوافق مع ممثلي أصحاب الأعمال، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو تحقيقا لمبدأ المساواة بين العاملين في الدولة.

وقال وزير القوى العاملة إنّه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل في هذه الحالة إضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.


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