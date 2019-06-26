ضبط زوجته تخونه داخل سيارة وكاميرا مراقبة ترصد رد فعله

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خيانة في السيارة
خيانة في السيارة

محمد فضل- متابعات

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خيانة

زوجة

سيارة

جنس

رصدت كاميرا مراقبة، مثبتة في أحد الشوارع، اللحظات التي تفاجأ فيها زوج بوجود زوجته في سيارة رجل آخر بوضع غير أخلاقي، عندما كان في طريقه إلى المنزل، عائدا من عمله.

الواقعة حدثت في مقاطعة “جيلين” الصينية، حيث صُعقت الزوجة عندما خرجت من السيارة ووجدت زوجها أمامها مباشرة، وشرعت في الجري عندما رأته قادمًا، ولكنه قرر معاقبة الرجل الذي كانت برفقته داخل السيارة قبل معاقبتها.

اتجه الزوج الذي يُدعى “لي” نحو السيارة وقفز فوق الجزء الأمامي منها وهو يحمل أداة معدنية مكنته من تكسير الزجاج، ولكن الرجل داخل السيارة انطلق مسرعًا حتى لا يتمكن الزوج من احتجازه.

انطلقت السيارة ولم يستسلم الزوج وعزم على معاقبة صاحب السيارة الذي رفض التوقف وعرض حياة “لي” للخطر، ولكن لسوء حظه قد اضطر للتوقف عندما اعترضته إحدى السيارات أثناء مرورها أمامه.

التقى الرجلان عندما توقفت السيارة ودارت بينهما مشاجرة قاسية ووجها لبعضمها اللكمات العنيفة، قبل أن تصل الشرطة إلى المكان، حيث تم القبض عليهما، وواجه الزوج “لي” تهمة جنائية بعد اعتدائه على “تشانغ” صاحب السيارة الذي أُفرج عنه بكفالة مالية.


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