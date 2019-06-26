تريزيجيه أفضل لاعب في مباراة مصر والكونغو

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المصريون
حصل محمود حسن تريزيجيه على جائزة أفضل لاعب في مباراة مصر والكونغو، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة امم أفريقيا.
ويقدم اليوم بث مباشر لمباراة مصر والكونغو في بطولة الأمم الإفريقية
مغرب
فجر
03:16
شروق
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ظهر
12:03
عصر
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19:08
عشاء
20:38