» علاء مبارك يدعم الفراعنة أمام الكونغو من «التالتة شمال»

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الفراعنة

الكونغو الديمقراطية

علاء مبارك

حرص علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، على مساندة  المنتخب الوطني أمام نظيره الكونغولي
 و يتواجد علاء مبارك بمدرجات الثالثة شمال باستاد القاهرة.


وأعلن المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، تشكيل الفريق لمواجهة الكونغو الديمقراطية، في اللقاء الذي ينطلق في العاشرة مساء اليوم، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الافريقية.


وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أيمن أشرف، محمود علاء، أحمد حجازي، أحمد المحمدي

الوسط: طارق حامد، محمد النني، عبدالله السعيد

الهجوم: محمود حسن «تريزيجيه»، محمد صلاح، مروان محسن


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