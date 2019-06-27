  • الخميس 27 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر07:53 ص
بحث متقدم
وردة

الفتاة المكسيكية تشكر شخص ما بعد استبعاد "وردة".. فمن هو؟

صلاح

تعليق ناري من صلاح على استبعاد وردة: يجب احترام النساء

عمرو وردة

شاهد .. وردة يظهر في بيان مصور لتوضيح أزمته

صلاح

صلاح يحرج مراسل "بي إن سبورت" بعد مباراة الكونغو

عمر وردة

شقيق عمرو وردة يفجر مفاجأة عن أزمة أخيه

منتخب مصر

"الأرصاد" تحذر: درجة الحرارة تصل لـ 47

منتخب مصر

مصر تتأهل لدور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية بعد هزيمة الكونغو

دار الافتاء

الإفتاء: التحرش الجنسي كبيرة من كبائر الذنوب

أرشيفية

مخاوف من زيادة الأسعار بعد «شطب 10 آلاف مستورد»

محمد حمدان دقلو

المجلس العسكري السوداني: قطر أشد عداوة لنا

الفتاة المكسيكية تشكر شخص ما بعد استبعاد "وردة".. فمن هو؟

الرياضة

وردة
وردة

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

تعليق ناري من صلاح على استبعاد وردة: يجب احترام النساء

#

تعليق «أحمد موسى» على أزمة «عمرو وردة»

#

«إبراهيم السعيد» يسخر من عمرو وردة

#

تعليق غير متوقع من «فتاة عمرو وردة» بعد استبعاده

عمرو وردة

وجهت الفتاة المكسيكية جيوفانا فال - صاحبة الفيديو المتسبب في استبعاد عمرو وردة - رسالة إلى شخص ما بعد استبعاد الأخير ، وذلك عبر حساب منسوب لها على تويتر.

وقالت "جيوفانا" عبر حسابها إنها تشكر المدير الفني المكسيكي لمنتخب مصر ، قائلة: " "خافيير أجيري.. لن يتخلي عني".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم اتخذ قرارا أمس باستبعاد عمرو وردة من معسكر منتخب مصر بعد تداول فيديو خارج يخصه نشرته عارضة الأزياء المكسيكية المذكورة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

منتخبنا .. والخوف من القادم!

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» فنانة تنشر صورتها وهي طفلة .. وجمهورها مصدوم
» الموت يفجع الفنان أحمد عز
» نجم منتخب مصر: لا يحق لأحد محاسبة عمرو وردة
» رأي مفاجيء لوائل جمعة في استبعاد عمرو وردة من المنتخب
» تصرف غريب من قائد منتخب مصر تجاه عمرو وردة
» بهذه الطريقة احتفل "ليفربول" بهدف "صلاح" في مرمى الكونغو
» التحالف العربي يدمر طائرة أطلقها الحوثيون نحو السعودية
» أحمد موسى لـ "المنتخب": "عايزين فوز قوي"
» علاء مبارك يدعم الفراعنة أمام الكونغو من «التالتة شمال»
» زيمبابوي تنعش آمالها في التأهل وتتعادل مع أوغندا
» المجلس العسكري السوداني: قطر أشد عداوة لنا

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»
تصفح فيس بوك
النصب الإلكترونى
امتحانات الثانوية العامة
وزير الأوقاف