» نجم منتخب مصر: لا يحق لأحد محاسبة عمرو وردة

27 يونيو 2019 - 07:19 ص

أكد أحمد المحمدي - قائد منتخب مصر - أنه حزين لاستبعاد زميله عمرو وردة من معسكر المنتخب ، مشيرًا إلى أن تضامنه معه طبيعي لأن المنتخب أسرة واحدة.



وقال في تصريحات عقب مباراة مصر والكونغو الديمقراطية: "أي إنسان بيغلط ووردة مثله مثل أي شخص يخطئ ويصيب لكن لا يجب التخلي عنه في هذا الموقف أنا حزين لاستبعاده، والموضوع أخذ أكثر من حجمه الطبيعي، ووردة يلعب ويؤدي ما عليه في الملعب وهذا ما يجب محاسبته عليه أما حياته الشخصية فليس لأحد محاسبته عليها لأنها تخصه هو فقط طالما لا يقصر في عمله".

