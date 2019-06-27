» الأهلى يتدرب على فترتين

27 يونيو 2019 - 09:33 ص

يخوض فريق الأهلى مرانه اليوم الخميس، على فترتين صباحًا ومساءً للمرة الأولى منذ استئناف التدريبات السبت الماضي.

وتدرب الأهلي الأيام الماضية على فترة واحدة وسيتدرب على فترتين اليوم على أن يحصل على راحة من التدريبات غدًا الجمعة ويعاود استئناف التدريبات يوم السبت المقبل.

وكان الأهلي بدأ السبت الماضي الاستعداد لمباراتي المقاولون والزمالك يوم 26 و30 يوليو المقبل في الدوري ثم مباراة بيراميدز في كأس مصر، علمًا بأن الفريق سيُسافر إلى إسبانيا يوم 5 يوليو المقبل لخوض معسكر إعدادي استعدادًا للموسم الجديد.