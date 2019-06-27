"الحر" يلوي القضبان ويذيب الأسفلت في هذه الدولة

27 يونيو 2019 - 09:36 ص

قالت صحيفة "جارديان" البريطانية، اليوم الخميس، إن مدينة ألمانية قيدت السرعة القصوى للمركبات في طرق سريعة تمر بجوارها.

وأوضحت الصحيفة أن مدينة كوشن القريبة من الحدود البولندية، التي سجلت 39 درجة مئوية، أمس الأربعاء، حيث قررت أن تكون السرعة القصوى في السريع 120 كيلومترا في الساعة.

وجاءت خطوة المسئولين في المدينة بعد أن لاحظوا تدهور حالة الطريق الإسفلتية إلى درجة الذوبان.

الموجة الحارة تسببت في ليّ قضبان السكك الحديدية بالقرب من روستوك الألمانية المطلة على بحر البلطيق، الأمر الذي يظهر خطورة موجة الحر التي تعرضت لها البلاد.

كما تتعرض دول أوروبية منذ الإثنين الماضي إلى موجة حر يتوقع أن تستمر أسبوعًا، ووصلت درجات الحرارة في بعض المناطق الأوروبية إلى 40 درجة مئوية.

ومن المتوقع أن تسجل فرنسا، غدًا الجمعة، رقما قياسيا في موجة الحر، إذ يتوقع أن تصل إلى 45 درجة مئوية.

وقد اتخذت المدن الأوروبية إجراءات استثنائية لمواجهة موجة الحر "التاريخية" التي تضرب أجزاء واسعة من القارة هذا الأسبوع.