قرار مفاجئ للملك سلمان يشمل العسكريين الموقوفين

27 يونيو 2019 - 09:58 ص

كشف وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، عن تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمبلغ عشرة ملايين ريال، وعن تبرع صاحب الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمبلغ خمسة ملايين ريال، وعن تبرعه هو بمبلغ مليوني ريال لخدمة " فُرِجَت" في مرحلتها الثانية.

وجاء ذلك خلال تدشين الأمير عبد العزيز بن سعود في جدة للمرحلة الثانية من خدمة ”فُرِجَت” التي جاءت لتشمل الموقوفين العسكريين في قضايا مالية بالقطاعات العسكرية كافة.

ورفع وزير الداخلية أسمى عبارات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، على تبرعهما السخي لخدمة ” فُرِجَت ” ، منوهاً أن هذه اللفتة الكريمة جاءت من القيادة الرشيدة للبلاد.