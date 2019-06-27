بشرة سارة للحجاج العراقيين

27 يونيو 2019 - 10:02 ص

أعلن السفير السعودي عبد العزيز الشمري بالأمس، أن بلاده ستقدم كل التسهيلات اللازمة للحجاج العراقيين.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، أن "رئيس مجلس النواب استقبل، اليوم، السفير السعودي لدى العراق عبد العزيز الشمري، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات العراقية السعودية واستعدادات موسم الحج لهذا العام، والترتيبات اللازمة لتسهيل إجراءات الحجاج العراقيين"، كما نقل موقع "السومرية".

وشدد الشمري خلال اللقاء، على أن "بلاده تحرص على تطوير علاقاتها مع العراق، وأنها ستقدم كل التسهيلات اللازمة للحجاج العراقيين هذا العام".

من جانبه، أشار الحلبوسي، إلى "ضرورة تطويرها وتوسيع آفاق التعاون في جميع المجالات بما يخدم مصلحة البلدين".