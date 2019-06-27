مهددة بــ"العمى" بسبب عمليات تجميل صادمة

يبدو أن كوارث عمليات التجميل لم تنتهِ بعد، إذا خضعت سيدة أيرلندية، تدعي ليندساي كولينز، البالغة من العمر 88 عامًا، إلى جراحة تجميلية وكانت نتائجها كارثية.

وقررت ليندساي كولينز أن تحقن بـ البوتوكس وتجمّل شفتيها، بمبلغ 240 جنيهًا إسترلينيًا بمناسبة عيد ميلادها الثامن والثلاثين.

واكتشفت فيما بعد أن الجراح لم يكن مدربًا على الحقن، ما يعني أنها تتعرض للعمى، فيما انتفخت شفاهها وتحولت إلى اللون الأزرق، وأصبح الألم لا يطاق لدرجة أنها لم تستطع مغادرة المنزل لمدة شهر.

ومع مرور الأيام، واجهت ليندسي صعوبة في النوم، ولم تستطع التحدث، وكان عليها شرب الماء من خلال القش.