» وزير الشباب يهنئ "الفراعنة" بالصعود لدور الـ16

27 يونيو 2019 - 10:30 ص

حرص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على تهنئة الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني لكرة القدم عقب انتهاء مباراته مع نظيره الكونغولي، وانتهت بفوزه بهدفين مقابل لا شيء.

وأشاد "صبحي" بالأداء المتميز للاعبي الفراعنة، والذي وصفه بالرجولي، كما أعرب عن سعادته بالفوز الذي حققه المنتخب الوطني.

وطالب وزير الرياضة لاعبي المنتخب ببذل المزيد من الجهد خلال المباريات المقبلة، من أجل إسعاد الجماهير المصرية التي ضربت أروع الأمثلة في الالتزام والتحضر داخل وخارج المدرجات وفى مساندة منتخبها الوطني ودعمه.