"حميدتي": هذه الدولة عدوتنا الأولى

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عمرو محمد-متابعات

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قال نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، محمد حمدان "حميدتي"، إن دولة قطر تعد "ألد أعداء المجلس العسكري الانتقالي" في السودان.

وقال في مقابلة مع “سبوتنيك” حول سبب وقوف قطر ضد المجلس العسكري:  نحن أيضًا نعترف أنه من أول مرة قاطعناهم ولم نستقبلهم، ونحن نعترف أننا أخطأنا، المفروض ألا نقاطع، والمفروض أن نقبلهم مثل الآخرين، لكن هم استعملوا معنا أشد عداوة، وثانيا لديهم رئيس الوزراء ووزير الخارجية أتى ولم يبلغنا، وهو أتى إلى دولة يجب أن يحترموا سيادتها، هو أتى ونحن رفضنا قدومه ”.

وأضاف أن قناة “الجزيرة” موجهة ضد الدعم السريع، وضد المجلس العسكري، ووراءها دولتها طبعا، “لكي نكون  واضحين، يجب أن نقول الحقائق، وراءها دولتها قطر، الآن هي دولة موجهة كامل قوتها لكي تدمر المجلس العسكري، والدعم السريع ”.

وكان المجلس العسكري الانتقالي السوداني، نفى صحة أخبار تناولتها وسائل إعلام محلية وعالمية حول رفض السودان لاستقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني .

وأضاف في بيانه "إذ ينفي المجلس هذا الخبر نفيا قاطعا يؤكد عدم وصول أية طائرة قطرية للأراضي السودانية، وأن هذا الخبر عار من الصحة تماما ”.

وهناك تعارض بين بيان أبريل الماضي مع تصريحات حميدتي، الذي يؤكد مجيء الوفد فعلا دون استئذان .


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