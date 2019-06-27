روسيا: مبادرة أمريكا لتسوية القضية الفلسطينية غير بنائه

27 يونيو 2019 - 11:51 ص

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن المبادرة الأمريكية المطروحة بشأن التسوية الفلسطينية الإسرائيلية المطروحة خلال ورشة المنامة في البحرين غير بناء.

وأشارت الخارجية الروسية في بيانها تعليقًا على نتائج ورشة المنامة التي انعفدت في البحرين، قائلة: "إن الاقتراح الرئيسي يتمثل بإنشاء صندوق بقيمة 50 مليار دولار لتنفيذ مشاريع تنموية مختلفة في الأراضي الفلسطينية ومصر والأردن ولبنان على مدار 10 سنوات".

وأصاف البيان: "لكن الاقتراح ترك على الهامش المهمة الرئيسية المتمثلة في استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

وأكدت الخارجية الروسية أن أي مبادرة للسلام في منطقة الشرق الأوسط عليها دعم مبدأ تسوية الخلافات على أساس حل الدولتين.

وبهذا الخصوص، قالت الخارجية: "نحن على قناعة بأن أي مبادرة تهدف إلى تحقيق سلام دائم وعادل في الشرق الأوسط يجب أن تحتوي على دعم واضح لمبدأ حل الدولتين لتسوية الخلافات الفلسطينية الإسرائيلية".

بذكر أن ورشة المنامة استغرقت ليومين واختتمت أعمالها، يوم أمس الأربعاء، ناقشت خلالها العديد من القضايا وأبرزها الجوانب الإقتصادية من المبادرة الأمريكية لحل الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

وقاطعت العديد من الدول العربية الورشة المنامة ومن أبرزها لبنان والجزائر والسلطة الفلسطينية.