» تفجير انتحاري يستهدف محطة فضائية في دولة عربية

27 يونيو 2019 - 12:48 م

تعرضت محطة الإرسال التليفزيوني، بجبل عرباطة في ولاية قفصة، جنوبي تونس، فجر اليوم الخميس، إلى إطلاق نار من قبل مجموعة مسلحة دون تسجيل أية أضرار بشرية او مادية، وفق بيان صادر عن وزارة الدّفاع الوطني .

وبحسب البيان نفسه فإن الهجوم جرى في حدود الساعة الثالثة و30 دقيقة بتوقيت تونس (2:30 بتوقيت غرينيتش) فجر الخميس.

وأكّد البيان أنّ "التشكيلات العسكرية الموجودة على عين المكان والمؤمنة لمحطة الإرسال العسكري، تدخلت في الحين بردّ فعل فوري مما أجبر هذه المجموعة على الفرار بعمق الجبل ."

ولا تزال العملية العسكرية متواصلة لتقفي آثار المجموعة المسلحة، وفق ما ورد بنص البيان.

وتعيش تونس منذ مايو 2011، أعمالا إرهابية تصاعدت منذ 2013، راح ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب.

السلطات التونسية أكدت أنها حققت نجاحات أمنية مهمة، إلا أنها تشدد على ضرورة مواصلة الحذر واليقظة إزاء خطر المجموعات الإرهابية .

وتتركز الهجمات الإرهابية التي استهدفت تونس في المناطق الجبلية، خاصة المرتفعات الغربية .



