شاهد.. هبوط اضطراري لطائرة قبل مقتل قائدها

إيمان هاني
تعرضت طائرة ركاب روسية، إلى حادث صادم أسفر عن مقتل طيارين، وإصابة 22 شخصا.
وعرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو يرصد لحظة الهبوط الاضطراري لطائرة ركاب روسية من طراز"آن-24"، في مطار مدينة نيجني أنجارسك شمال جمهورية بورياتيا الروسية، الأمر الذي أسفر عن مقتل قائدي الطائرة، وإصابة 22 شخصا آخر.
و أكد السكرتير الصحفي لرئيس جمهورية بورياتيا الروسية، أليكسي فيشيف، أن ركاب الطائرة الـ43 بخير، وتعرض بعضهم لإصابات طفيفة، بحسب الفيديو.
شاهد الفيديو..
عصر03:41 م
فجر
03:16
شروق
04:58
ظهر
12:03
عصر
15:41
مغرب
19:08
عشاء
20:38