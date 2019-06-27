غرائب البلاغات والدعاوى.. عض الإصبع وحزام ناسف أبرزها

27 يونيو 2019 - 01:18 م

تحولت ساحات المحاكم والأقسام الشرطية خلال الآونة الأخيرة لتواجد دوري لرفع قضايا وتقديم بلاغات لأسباب تبدو غير منطقية (تافهة) وتعددت وقائع البلاغات ليس في مصر فقط بل في العالم أجمع.. "المصريون" تنشر أغرب البلاغات والدعاوى أمام الجهات الأمنية.

مضيفة تتقدم ببلاغ بسبب عض إصبعها

حررت مضيفة مصرية بلاغًا ضد سعودية كانت معها على متن طائرة بتهمة عض إصبعها ما أدى لحدوث ضرر لها وقد استشهدت بعدد من ركاب الطائرة الذين شاهدوا الحادث خلال رحلة الطيران.

أحداث الواقعة تعود عندما كانت المضيفة المصرية تقوم بعملها وترد على زوج السيدة وكثرة مزاحها وضحكها معه, ما أدى إلى اشتعال الغيرة في قلب الزوجة السعودية.

وما أن عادت المضيفة مرة أخرى إلى محادثة الزوج وتلبية طلباته, حتى اشتبكت معها السيدة السعودية وطلبت منها الابتعاد عن زوجها وعدم الاقتراب منه, ولكن المضيفة عبرت لها عن أسفها لعدم تلبية طلبها وأن واجبها أن تلبي طلبات الركاب فور النداء ولا تستطيع تجاهل الزوج, ما دفع السيدة السعودية إلي الهجوم على المضيفة والقيام بعض إصبعها محدثة لها أضرارًا نفسية وجسدية.

بلغت عن زوجها من أجل الطلاق

تقدمت "نجلاء.أ"، بتحرير بلاغ إلى قسم شرطة تدعى أن زوجها عبد العزيز أبو عوف، عامل باليومية، طلب منها تفجير مقر النقطة، وأنه منتمٍ إلى خلية إرهابية.

وعلى الفور جرى استدعاء خبراء المفرقعات لإبطال حزام ناسف كانت ترتديه المتهمة، لكنه تبين أنه هيكلي، لا يحتوى على مواد متفجرات، لكنه يحوى مادة "أمونيوم"، ومواد كيماوية أخرى.

وتبين أن السيدة نشب خلاف بينها وبين زوجها، فقامت السيدة بتلك الحيلة ظنًا منها أن الزوج سيمكث خلف قضبان السجون، فتستطيع إرغامه على تطليقها.

سرقة زوج ملابس جارته الداخلية

أما فى محكمة الأسرة بشبين الكوم بالمنوفية فشهدت أغرب واقعة خلع عندما شكت سيدة فى سلوك زوجها بشكل كبير، حتى راقبت زوجها وفى أحد الأيام أخبرته بأنها ستذهب إلى والدتها وستأخذ الأطفال معها وستبقى هناك أسبوعًا، بسبب مرض والدها فوافق على الفور

وبعد مغادرتها المنزل بيومين تركت الأبناء وعادت إلى الشقة دون أن يكون موجودًا، ففوجئت بوجود العديد من الملابس الداخلية الغريبة داخل غرفة نومها، فقامت بمراقبته بعد عودتها فوجدته يصعد أعلى العمارة السكنية التى يسكنان بها ويسرق الملابس الداخلية الخاصة بنساء الجيران ويعود إلى الشقة ويمارس العادة السرية عليها.

أغرب بلاغ فى الكويت

تلقت الشرطة الكويتية بلاغًا من فتاة تطلب النجدة من الانتحار، ليتفاجأ رجال الأمن الذين لبوا نداءها وشكواها بتفاصيل غريبة أخرى تتعلق بالبلاغ.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات وزارة الداخلية اتصالًا، من فتاة تطلب النجدة من الانتحار إذا لم تحضر الشرطة بشكل سريع لمنزلها.

ولبّى رجال الأمن برفقة عناصر من الإنقاذ الفني في الإدارة العامة للإطفاء، طلب الفتاة بالفعل وعند وصول الشرطة إلى المنزل، طرقوا الباب أكثر من مرة، لكن دون جدوى، فاضطُروا إلى كسره بواسطة عناصر الإطفاء بعد أخد إذن من وكيل النيابة لدخول المنزل، ليتفاجأوا بأن سكان المنزل موجودون فيه وهم نيام.

وبعد أن استيقظ صاحب المنزل ورب الأسرة التي تقطنه على أصوات مداهمة منزله، أبلغه رجال الأمن عن تلقيهم بلاغًا بمحاولة انتحار فتاة تقطن في منزله، ليزول شعور الصدمة عنه ويرشد رجال الأمن إلى غرفة الفتاة التي لم تنتحر بعد عند وصول الشرطة.

إذ اتضح أن الفتاة صديقة لأحد أبنائه، وتقيم معه في غرفته بمنزل عائلته، وبعلم تلك العائلة، والشاب والفتاة يرتبطان بعلاقة حميمية ويتعاطيان المخدرات، لكن خلافاً طارئاً بينهما دفع الشاب لمغادرة المنزل وترك صديقته في غرفته وحيدة، وهو ما دفعها للتفكير بالانتحار وإبلاغ الشرطة.

شاب يرفع دعوى قضائية ضد أمه بسبب صورة

قدم شاب إيطالي شكوى ضد أمه بسبب نشر صورة له على موقع التواصل الاجتماعي بدون موافقته فيما تواجه الأم غرامة 10 آلاف يورو.

وأثيرت هذه القضية خلال إنهاء محكمة الأسرة في روما إجراءات الطلاق بين والدي المراهق، إذ أعرب الابن عن استيائه من مبالغة أمه في حبها له على الإنترنت، وتقدم بالشكوى في حقها، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقررت المحكمة أنه وفقًا لقانون حقوق الطبع والنشر الإيطالي، فإن موضوع نشر الصور يندرج تحت حقوق الطبع والنشر، ما يعني أن الأم انتهكت القانون، لينذرها القضاء بغرامة قدرها 10 آلاف يورو، إذا لم تتوقف عن نشر معلومات وصور عن ابنها عبر الإنترنت.

جوناثان ريتشز.. صاحب رقم قياسي في رفع قضايا

يعد جوناثان ريتشز، صاحب رقم قياسي في رفع قضايا في المحاكم لأسباب تبدو غريبة على مستوى العالم.

وبلغ عدد القضايا نحو أكثر من 2600 قضية، ولم يسلم منه شخص يعرفه إلا وكانت له معه قضية فطال جيرانه وزملائه وأصدقائه والرئيس الأميركي السابق جورج بوش وشركة روك ستار المنتجة للعبة GTA لزعمه بأنها تسببت له في صدمة نفسية في سن المراهقة حتى محاموه اللذين كانوا يشتغلون معه وخطيبته أيضًا، حتى أمه لم تسلم منه.

في أحد الأيام وهو جالس ينظر في يده سأل أمه عن آثار حروق في يده ما سببها؟

فقالت له عندما كنت صغيرًا وبينما أنا مشغولة بأعمال المنزل وكنت تلعب بعيدان الكبريت فاحترقت يدك فرفع عليها قضية هي الأخرى.

اختارته موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكثر إنسان قام برفع قضايا.

فرفع عليهم قضية هم أيضًا لأنهم لم يستشيروه بوضع بياناته الشخصية وبالرغم من عدم فوزه بأغلب القضايا التي قام برفعها إلا أنه تحصل على ما يقارب 850 ألف دولار من القضايا التي فاز بها.

ولم تنجح محاولات البعض في إدخاله المصحة النفسية لأنه اجتاز كل الاختبارات النفسية ويعتبر بذلك شخصًا طبيعيًا إلا أنه لا يتحاور ولا يستعمل العنف، يتقن رفع القضايا.

شاب يرفع دعوى ضد والديه لإنجابه دون موافقته

وفى الهند رفع شاب دعوى قضائية ضد والديه لأنهما أنجباه لهذا العالم دون موافقته.

ويرى الشاب، أن الناس يجب أن يمتنعوا عن الإنجاب لأن ولادة الكائنات الحية دون موافقتها خاطئ من الناحية الأخلاقية، كما يعتبر نفسه ضحية للحياة.

ويدير الشاب رافائيل صفحة عبر "فيس بوك" تناهض الولادة، كما ينشر بصورة دائمة رسائل مناهضة للإنجاب كما يتابعه أكثر من 400 شخص.