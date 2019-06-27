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موقف غريب لـ"هيدي كرم" تجاه عمرو وردة

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هيدي كرم
هيدي كرم

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أكدت الفنانة هيدي كرم تعاطفها مع لاعب منتخب مصر عمرو وردة بعد استبعاده من المنتخب الوطني على خلفية اتهامات بالتحرش الجنسي وتسريب فيديوهات جنسية، معلقة: "اللاعب تعرض لظلم كبير".

ونشرت "هيدي" صورة لـ "وردة" عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "عمرو ورده بيلعب بقاله فترة طويلة في اليونان يعني أوروبا يعني بنات على قفا مين يشيل ومافيش مشاكل في الصحوبية وحاجات تانية كتير لأن ثقافتهم بتسمح لهم بكده تفتكروا إنه هايستنى يجي مصر علشان يعاكس؟ وبعدين كلمة تحرش دي كلمة كبيرة أوى لما نستخدمها لازم تكون في مكانها، يعني ف إكراه وبدون إرادة الطرف الآخر وده محصلش طبعًا".

وأضافت: "رأي الشخصي أن عمرو اتظلم ظلم كبير واللي حصل فيه كان شر كبير مقصود! وأي شاب في الدنيا مكانه كان ممكن يعمل كده وكل الشباب عارفين كده، غلط أيوه طبعًا غلط لكن الغلط الأكبر أنه ما قدرش قيمته وأهميته كلعيب مهم واتصرف كشاب عادي وكلنا بنغلط.. أنا #بدعم_عمرو_ورده وبقوله اللي جاي أحلى".

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