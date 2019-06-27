الأهلي يرد عن حسم صفقة "كهرباء" من الزمالك

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عمرو محمد-متابعات

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كشف عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، حقيقة ما يقال عن مفاوضات الاهلي مع صانع اللعاب نادي الزمالك محمود عبد المنعم كهربا، وذالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال القيعي، في تصريحات لجريدة الوطن "كل الأمور واردة ولن أتحدث عن أي شيء في التعاقدات وتحديدًا صفقة كهربا، لدينا خطة كاملة في الأهلي للتدعيم نسير فيها بشكل جيد، ولن يتم إعلان عن أي مفاوضات مع لاعبين قبل أن يتم الانتهاء منها، ليس من عاداتنا الإعلان عن المفاوضات قبل إنهاء الصفقة"

وتابع: "عندما ننتهي من أي صفقة سنقوم بالإعلان عنها مباشرة، لدينا تحديات كبيرة في الموسم المقبل، ونسعى للتتويج بكل البطولات، كما أن الموسم الحالي لم ينتهي حتى الآن ولابد أن نأخذ في الاعتبار هذا الأمر ولا نغفله حيث أن بطولة الدوري والكأس لم يحسمًا حتى الآن، وعلينا أن نكون جاهزين لهذا الأمر وعدم الانجراف أو التركيز في أمور غير ذلك ".

وعن اللاعبين المعارين والذين سيتم حسم مصيرهم خلال الفترة المقبلة أوضح القيعي: "هناك بعض اللاعبين الذين تم الاستقرار على عودتهم للفريق مرة أخرى، وهناك لاعبين سوف يتم تسويقهم أو تجديد إعارتهم للأندية التي يلعبون لها، نواصل الاجتماعات في الوقت الحالي لحسم كل هذه الملفات بالتوازي مع الجهاز الفني بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي ومعرفة احتياجاته النهائية وفقا للظروف الجديدة ".

ويبحث الأهلي عن تدعيم الفريق بصفقات جيدة قبل انطلاق الموسم الجديد، لحصد كل البطولات وتعويض اخفاق الموسم الحالي، حيث طلب الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني تدعيم الفريق بثلاثة لاعبين في مركز الدفاع والوسط والمهاجم، لحاج الفريق الشديدة لهم .

ويخوض الأهلي فترة اعداد في القاهرة قبل السفر إلى اسانيا مطلع يوليو لاقامة معسكر تدريبي يشتمل على تجارب ودية، حيث يسعى مارتن لاسارتي لتجهيز اللاعبين بدنيا وفنيا ونفسيا قبل السفر إلى إسبانيا لإقامة معسكر تدريبي بها .

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