اللحظات الأولي لتفجير "تونس"

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إرهاب

تونس

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسك بوك" لتسجيل قال ناشطون إنه يوثق اللحظات الأولى للتفجيرين الانتحاريين اللذين استهدفا تونس اليوم . 

وتبدو حالة الهلع واضحة في الشارع، إذ يمكن رؤية الناس تركض بين السيارات المتوقفة . 

وذكرت مصادر أن التفجير الانتحاري استهدف سيارة شرطة في شارع الحبيب بورقيبة، الذي يضم عددا من المؤسسات، ويتميز باكتظاظه، فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن الحادث وقع على بعد 100 متر من السفارة الفرنسية .

وكشفت المعلومات الأولية إصابة شخصين في التفجير الانتحاري .

ولاحقا أفيد عن وقوع انفجار ثان استهدف وحدة مكافحة الإرهاب

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