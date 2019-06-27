» رئيس البرلمان العربي يُدين التفجيرات الإرهابية بتونس

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الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي
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أدان الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي بأشد العبارات التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا اليوم الخميس في العاصمة التونسية، ما أسفر عن سقوط شهيد وعدد من المصابين من قوات الأمن التونسية والمدنيين الأبرياء.

وأكد رئيس البرلمان العربي إن البرلمان العربي إذ يستنكر بشدة هذه الأعمال الإرهابية الجبانة، فإنه يقف ويتضامن مع الجمهورية التونسية رئيساً وحكومةً وبرلماناً وشعباً في حربها ضد قوى الإرهاب والتطرف البغيض، ومساندتها في كل ما تقوم به من إجراءات للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، معبراً عن تقدير البرلمان العربي العالي للجهود التي تبذلها قوات الأمن التونسية لمواجهة الإرهاب، وثقته بأن هذه الأعمال الإرهابية لن تنال من وحدة وأمن وسلامة تونس.

ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي للتكاتف واتخاذ إجراءات عملية فاعلة لمواجهة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، وبما يُساهم في وضع حد للجهات الداعمة لها، ومحاصرة عناصرها الإجرامية، وتجفيف منابع تمويلها، وتقويض قدرتها على تنفيذ مخططاتها الخبيثة لضرب استقرار الدول وأمن مجتمعاتها.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تعازيه لأسرة الشهيد متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.


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