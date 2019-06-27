  • الخميس 27 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر07:02 م
بحث متقدم
الجزائر والسنغال

بث مباشر لمباراة الجزائر والسنغال

اقتحام المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

حزب النور

أول تعليق من حزب النور عن "صفقة القرن"

بالفيديو.. "الأرصاد": 4 تحذيرات مهمة للمواطنين

«الأرصاد» تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس الغد

الداعية السعودي ، خالد المصلح

فتوى «الرموش الصناعية» تفجر موجة جدل في السعودية

وزير خارجية البحرين: مصر قلب العروبة ولن نسمح للإساءة لها

أول حوار لوزير خارجية البحرين مع التليفزيون الإسرائيلي

حازم صلاح أبو إسماعيل

نجل «أبو إسماعيل» يكشف حقيقة تعرض والده للاعتداء

السبسي

تعرف على رئيس تونس الجديد

عثمان أحمد عثمان

عثمان أحمد عثمان الأسطورة "نمبر وان".. حكايات وأسرار

عمرو وردة

بعد واقعة التحرش.. فنانة شهيرة تدافع عن «عمرو وردة»

الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على روسيا

عرب وعالم

الاتحاد الأوروبي وروسيا
الاتحاد الأوروبي وروسيا

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

روسيا تمدد عقوباتها ضد دول الاتحاد الأوروبي

#

الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بالحفاظ على علاقاتنا مع إيران

#

البرلمان الأوروبي يصادق على رفع رسوم تأشيرة الدخول

#

الاتحاد الأوروبي: لا نعترف بسيادة إسرائيل على الجولان

قرر الاتحاد الأوروبي، الخميس، تمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا ستة أشهر أخرى، بدعوى تسببها بـ "زعزعة الاستقرار في أوكرانيا".

وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، أنه مدد العقوبات الاقتصادية، التي يفرضها على روسيا لتسببها بزعزعة الاستقرار في أوكرانيا، حتى 31 يناير 2020.

وبموجب العقوبات، يمتنع 28 بلدا في الاتحاد الأوروبي عن بيع السلاح إلى روسيا.

وتقيد العقوبات، حصول روسيا على بعض التكنولوجيات المستخدمة في قطاعي النفط والغاز، من بلدان الاتحاد الأوروبي.

كما أن العقوبات تضع المصارف الحكومية الروسية، خارج نطاق القطاع المالي في أوروبا.

ويمدد الاتحاد الأوروبي العقوبات، التي تقيد التجارة والاستثمار مع روسيا، كل ستة أشهر.

وفرض الاتحاد الأوروبي، عقوبات اقتصادية لأول مرة على روسيا في 31 يوليو 2014، لمدة عام واحد، رداً على ضلوع روسيا في "زعزعة الاستقرار" بأوكرانيا وضمها شبه جزيرة القرم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

منتخبنا .. والخوف من القادم!

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» إطلاق نار على مسجد في فرنسا
» فيديو.. داعية يطالب باختصار خطبة الجمعة لـ5 دقائق
» «بلماضي» يعلن تشكيل الجزائر أمام السنغال
» ظريف: الحرب القصيرة مع إيران "وهم"
» تفاصيل الحالة الصحية لـ"السبسي"
» «ماني» يقود هجوم السنغال أمام الجزائر
» البورصة تربح 5.6 مليار جنيه
» رئيس البرلمان العربي يُدين التفجيرات الإرهابية بتونس
» «الغنوشي» يعلق على «وفاة السبسي».. ويوجه رسالة إلى التونسيين
» الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على روسيا
» رئيس البرلمان التونسي يدعو لاجتماع عاجل

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • مغرب

    07:08 م

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»
تصفح فيس بوك
النصب الإلكترونى
امتحانات الثانوية العامة