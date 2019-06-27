» البورصة تربح 5.6 مليار جنيه

ارتفعت مؤشرات البورصة في ختام التعاملات، اليوم الخميس، آخر تعاملات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي للبورصة نحو 5.6 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 756،107 مليار جنيه، بدعم من مشتريات المتعاملين الأجانب.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30 » بنسبة 0.67%، وأغلق بنهاية التعاملات عند مستوى 14100 نقطة، وارتفع مؤشر الأوزان «EGX 50 » لأنشط 50 شـركة مقيدة بالسوق، من ناحية قيمة التداول بنسبة 1.46%، وارتفع إلى مستوى 2103 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70 » بنسبة 0.29%، وصعد إلى مستوى 603 نقطة، فيما قفز مؤشر «EGX 100 » الأوسع نطاقًا، بمقدار 0.4 % مسجلًا 1540 نقطة.