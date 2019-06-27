» «ماني» يقود هجوم السنغال أمام الجزائر

أمير سعد
أعلن أليو سيسيه, المدير الفني لمنتخب السنغال, التشكيل الرسمي لفريقه في مواجهة نظيره الجزائري في إطار الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بكأس أمم أفريقيا 2019.
وجاءت تشكيلة السنغال كالتالي: ميندي‘واجو‘ كوياتي‘ كوليبالي‘سبالي‘ نيداي‘ دايو‘ بالدي‘ دياتي‘ ماني‘ ونيانج.
وكان أسود التيزانجا حققوا الفوز في المباراة الأولى بهدفين للاشئ على حساب منتخب تنزانيا ليتصدر المجموعة مناصفة مع الجزائر الذي فاز بالنتيجة ذاتها على المنتخب الكيني .
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