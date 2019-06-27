» «ماني» يقود هجوم السنغال أمام الجزائر

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أعلن أليو سيسيه, المدير الفني لمنتخب السنغال, التشكيل الرسمي لفريقه في مواجهة نظيره الجزائري في إطار الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بكأس أمم أفريقيا 2019.

وجاءت تشكيلة السنغال كالتالي: ميندي‘واجو‘ كوياتي‘ كوليبالي‘سبالي‘ نيداي‘ دايو‘ بالدي‘ دياتي‘ ماني‘ ونيانج.

وكان أسود التيزانجا حققوا الفوز في المباراة الأولى بهدفين للاشئ على حساب منتخب تنزانيا ليتصدر المجموعة مناصفة مع الجزائر الذي فاز بالنتيجة ذاتها على المنتخب الكيني .


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