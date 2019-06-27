» «بلماضي» يعلن تشكيل الجزائر أمام السنغال

27 يونيو 2019 - 06:12 م

أعلن جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، عن التشكيل الرسمي لفريقه استعدادًا لمواجهة المنتخب السنغالي ، مساء اليوم، على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية "توتال2019".

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : مبولحي.

خط الدفاع : عطال - مندي - بن العمري - بن سبعيني.

خط الوسط : قديورة - سفيان فيغولي - بن ناصر - يوسف البلايلي - رياض محرز.

خط الهجوم : بغداد بونجاح.